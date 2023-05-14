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Эксперт назвал возможные последствия поставок британских ракет Киеву

Генерал Аббас: поставки Киеву ракет Storm Shadow направлены на эскалацию
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Фото: commons.wikimedia.org
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Поставки Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow направлены на эскалацию боевых действий. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил «РИА Новости» бригадный генерал сирийской армии в отставке Мухаммед Аббас.

Он прокомментировал заявление властей Великобритании о передаче украинской стороне этого типа ракет в экспортной модификации.

«Это заявление направлено на эскалацию противостояния и внушение Украине ложного представления, что они (ракеты. — Ред.) могут достигать дальности в 250 км, и, соответственно, что она может добиться победы и положительных результатов в своем контрнаступлении, которое продвигается через СМИ», — рассказал он.

Генерал добавил, что, поставляя оружие украинской стороне, страны Запада пытаются освободить склады от устаревшего оружия и техники, а также увеличить площадь боевых действий и продлить их срок.

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Ранее в этот день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет после нанесения ударов британскими ракетами Storm Shadow по территории РФ призвал разорвать дипломатические отношения с Великобританией.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, а на следующий день украинские боевики нанесли еще один удар по городу ракетами англо-французского производства Storm Shadow.

Наносивший удары самолет Су-24 и прикрывавший его МиГ-29 воздушных сил Украины после этого были сбиты истребителями России, сообщили 13 мая в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве при этом подтвердили, что при нанесении удара ВСУ использовали ракеты англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву 11 мая сообщили в минобороны Великобритании.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила отправку российской стороной ноты всем странам, в том числе США, из-за поставок вооружения Украине.

15 апреля Следственный комитет (СК) России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Киев оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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