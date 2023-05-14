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В Дагестане задержали подростка за ложные сообщения о минировании

В Дагестане задержали подростка, отправившего более 40 ложных сообщений о минировании
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Фото: t.me/mvd_dagestan
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Полиция Дагестана задержала 17-летнего парня, который более 40 раз заведомо ложно сообщал о минировании различных учреждений, в том числе школ, колледжей и судов. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан совместно с МВД Дагестана в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что 17-летний житель Махачкалы, используя различные технические ухищрения, в том числе и виртуальные телефонные номера, будучи уверенным в своей анонимности, направил в школы, колледжи, суды, администрации и иные учреждения более 40 ложных сообщений о минировании», — говорится в сообщении.

В ходе допроса задержанный сознался и заявил, что «отправлял письма, где говорилось, что я приду, взорву колледж или школу». По словам подростка, он делал это «полтора–два месяца», «чтобы просто сорвать пары, уроки».

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Парень рассказал, что познакомился с «наставником» в Telegram-канале, посвященном этой тематике. Именно он скидывал подростку аккаунты, с которых позже делалась рассылка в различные учреждения.

Каждое такое сообщение о минировании сопровождалось экстренной эвакуацией всех людей из зданий, на каждый вызов привлекалось большое количество экстренных сил и средств, добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что анонимные сообщения о «минировании» поступили в 13 школ и один детский сад Владивостока.

В этот же день несколько школ «заминировали» в Хабаровске. Сообщения об угрозе пришли на электронные адреса учебных заведений от анонимного адресата.

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