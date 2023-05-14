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В Москве начали сносить торговые центры

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Фото: Яндекс
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В Южном административном округе (ЮАО) планируется снести торговый центр, на его месте возведут жилой комплекс. Об этом «Известиям» сообщили в девелоперской ГК «Основа».

ТЦ «Южный» находится на Кировоградской улице рядом с метро «Южная». Объект был неликвидным, поэтому в прошлом году был продан ГК «Основа».

На его месте планируется построить более 90 тыс. кв. м недвижимости, из них 50 тыс. — жилье, остальное — досугово-развлекательный комплекс, торговые площади и помещения под соцобъекты, уточнили в компании.

Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр
На продажу выставлены уже порядка 200 объектов

Ранее, 12 декабря, «Известия» сообщали, что девелоперы купили в Москве уже порядка 10 торговых центров, которые, скорее всего, снесут, а на их месте построят жилье.

Также эксперты давали прогноз «Известиям» о том, что в РФ может обанкротиться каждый второй молл. В каждой локации есть как минимум два конкурирующих ТЦ, и один из них может со временем забрать посетителей и прибыль.

Напротив ТЦ «Южный» стоит ТЦ «Глобал Сити», и также недалеко (у метро «Пражская») — ТЦ Columbus.

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