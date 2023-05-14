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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России 14 мая сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Представители ведомства оценили смелость рядового Максима Кравченко, действующего в составе штурмовой группы. Во время наступательных действий он выявил группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до взвода, которая держала оборону на важном направлении. Действуя скрытно, Кравченко вместе с товарищами смог незаметно подобраться к противнику и навязать бой.

В ходе противостояния с превосходящим количеством врагом рядовой сумел грамотно оценить рельеф местности и занять выгодную позицию. Прицельным огнем он уничтожил пулеметный расчет и четырех боевиков ВСУ. Решительность и профессионализм Максима Кравченко способствовали тому, что российский отряд вышел на рубеж атаки и продвинулся вглубь обороны националистов.

Также, по данным МО, на поле боя отличился лейтенант Никита Душкин. Гаубичная батарея под его командованием вела непрерывный артиллерийский огонь по наступающему противнику во время попытки прорыва танковых подразделений боевиков на одном из танкоопасных направлений.

Душкин и другие участники экипажа самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» вступили в неравный бой, в ходе которого уничтожили танковый взвод ВСУ. Помимо этого, лейтенант собрал и передал наводчикам координаты вражеских резервов, по которым был нанесен удар. Впоследствии мотострелки ВС РФ смогли перегруппироваться и занять удачные позиции для дальнейшего контрнаступления.

Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты
Противнику не удалось нащупать слабые места в российской обороне, отмечают эксперты

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды на донецком направлении освободили квартал в северо-западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Там же ударами авиации и артиллерийским огнем было нанесено поражение подразделениям ВСУ около сел Григоровка, Красное и города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).

Из техники украинская сторона потеряла два танка, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, четыре бронетранспортера, гаубицу Д-30, две самоходные гаубицы «Акация», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Кроме того, в районе города Краматорска в ДНР был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения националистов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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