Стоматолог рассказал о взаимосвязи проблем с ЖКТ и потерей зубов

Проблемы с желудком могут привести к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой желудочный сок начинает попадать в полость рта, что приводит к кислотному разрушению зубов. Об этом 13 мая рассказал стоматолог-терапевт, ортопед и хирург, а также советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич в беседе с «Газетой.Ru».

Из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) желудочный сок при попадании в ротовую полость разрушает зубы: они стираются и травмируются. После этого появляются пульпиты, а иногда это становится и возможной причиной потери нескольких зубов или целого зубного ряда.

«Работает это и в обратную сторону: если у человека есть проблемы полости рта, они с большой вероятностью затронут и желудочно-кишечный тракт. Ведь зона зубов — это первый защитный барьер организма. А если есть постоянный налет или пародонтит, вместе с ферментами для разложения продуктов в желудок и в желудочный тракт попадет агрессивная инфекция из ротовой полости. Это будет угнетать работу кишечника и дополнительно отравлять организм», — предостерег Тумашевич.

По словам врача, ЖКТ на 60–70% состоит из нервной ткани, поэтому при стрессе продукты и прочие микроэлементы усваиваются недостаточно хорошо. На усвоение продуктов питания также могут повлиять проблемы с иммунной системой — не происходит вырабатывание необходимых витаминов, что может привести к гиповитаминозу. В таком случае зубы, полость рта и организм в целом не получают нужного питания. Из-за этого проявляются различные заболевания зубов, которые могут в том числе приводить и к их потере.

Хирург отметил еще одну причину нехватки необходимых организму микроэлементов — заболевания десен снижают качество переработки пищи.

«Во рту есть фермент амилаза, который начинает расщепление углеводов. Однако из-за шатающихся зубов еда попадает в желудок слишком быстро. Ничего, естественно, в таком случае не ферментируется и полноценно не усваивается. Это приводит к брожению, что может стать причиной вздутия живота и болезненных ощущений. Со временем ситуация будет только усугубляться. Именно поэтому чаще всего лечение болезней зубов происходит комплексно — со стоматологом и гастроэнтерологом. Это помогает перевести заболевание в стадию ремиссии», — объяснил стоматолог.

Накануне стоматолог и главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов рассказал о возможном появлении злокачественных образований в полости рта из-за курения вейпов и смесей. По его словам, в состав смесей входят ароматизаторы, гликоль и глицерин, которые при нагревании выделяют формальдегиды — высокотоксичные вещества, проникающие в полость рта и легкие.

Ранее, 10 мая, стоматолог и главврач клиники Smile Studio Луиза Автандилян назвала разрушающие зубы вредные привычки. По ее мнению, курение занимает первую позицию в этом списке. Кроме того, врач добавила, что привычка грызть карандаш или ручку тоже неблагоприятно сказывается на зубах.