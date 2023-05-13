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Глава СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

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Национализация основных секторов российской экономики может быть разумным шагом в текущих условиях. Такое мнение 13 мая высказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

По его словам, речь идет об экономической безопасности в условиях проведения спецоперации.

«А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — заявил Бастрыкин.

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Ранее, 26 апреля, под временное управление Росимуществом перешли компании «Фортум» и «Юнипро», принадлежащие финскому концерну Fortum и немецкому Uniper. Соответствующий указ президента России Владимира Путина стал ответом на попытки властей некоторых стран Евросоюза национализировать российское имущество.

До этого, 1 апреля, глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил о планах расширить список имущества украинских олигархов, которое в дальнейшем должно быть национализировано.

Еще в феврале Константинов сообщил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре. Под национализацию в том числе попали земельные участки, принадлежащие олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.

Кроме того, власти Крыма национализируют имущество 12 украинских банков. Подчеркивается, что мероприятия по национализации направлены на Украину и другие страны, совершающие недружественные действия.

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