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Житель Кургана ударил проезжавшую на самокате 12-летнюю девочку

Житель Кургана сломал позвоночник девочке, ехавшей мимо на самокате
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Фото: СУ СК России по Курганской области
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Кургана, ударившего 12-летнюю девочку. Об этом в субботу, 13 мая, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Отмечается, что ребенок в результате удара упал на дорогу и сломал позвоночник. Мужчина не стал помогать девочке, первую помощь ей оказали прохожие.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены сведения о том, что в Кургане мужчина нанес удар девочке, проезжавшей мимо на самокате. <…> По подозрению в совершении указанного преступления задержан 49-летний житель Кургана. Следователем СК в суд готовится ходатайство о его заключении под стражу», — указано в сообщении.

СК РФ по Курганской области возбудил уголовное дело по пункту «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, из хулиганских побуждений»).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

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Ранее, 23 апреля, пресс-служба СК по Алтайскому краю сообщила, что сотрудники Следственного комитета России по Алтайскому краю задержали мужчину, подозреваемого в жестоком избиении малолетней падчерицы. Между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. На следующий день в ходе продолжившейся ссоры он избил женщину и ее 11-летнюю дочь.

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