ЦСКА обыграл «Торпедо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА в ходе матча 27-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) одержал победу над командой «Торпедо». Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилась со счетом 3:0.

Счет в матче на пятой минуте открыл нападающий армейцев Федор Чалов. Далее полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество команды на 38-й минуте. После этого на 90-й минуте Чалов оформил дубль и на табло отразился окончательный счет, пишет «Газета.Ru».

Таким образом, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея 54 очка. «Торпедо» замыкает таблицу с 13 баллами в активе.

В свою очередь московский «Спартак» 13 мая сыграл с подмосковными «Химками» вничью в 27-м туре РПЛ. Встреча прошла на «Арене Химки» завершилась со счетом 1:1. В этот же день футбольный клуб «Урал» в том же туре одержал победу над «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 2:1.

Также в этот день футболистам и тренерам петербургского футбольного клуба «Зенит» вручили чемпионский трофей РПЛ и золотые медали чемпионата России. Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге после матча 27-го тура с «Краснодаром», который завершился со счетом 2:2.

Футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно взяла золото в чемпионате России 7 мая. Тогда «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Так, сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.