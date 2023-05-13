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В Кремле отвергли обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве РФ в выборы

Песков: РФ категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в выборы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны, заявил ТАСС 13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя заявление председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшемся вмешательстве в президентские выборы в стране, Песков согласился, что данное заявление «наделало много шума» и в республике.

«Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи», — указал пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа.

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Ранее в этот день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что утверждения турецкой оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в республике, являются несправедливыми и ложными. Он указал, что выборы в стране всегда были прозрачными.

Накануне действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган указал лидеру оппозиции Кылычдароглу, чтобы тот «постыдился» заявлений о якобы вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в республике. Глава государства также добавил, что западные страны являются «лжецами».

Наряду с этим Эрдоган назвал недопустимыми нападки турецкой оппозиции на Россию, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.

Первый тур президентских выборов в Турции пройдет в воскресенье, 14 мая. Если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, 28 мая пройдет второй тур. За высший государственный пост поборются Эрдоган и Кылычдароглу. Параллельно с президентскими проходят парламентские выборы.

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