Мэр Донецка сообщил о ранении подростка в результате обстрела ВСУ

В Донецке в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен подросток, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в субботу, 13 мая.

«В результате обстрела Петровского района по ул. Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет», — написал в своем Telegram-канале Кулемзин.

Тем временем в населенном пункте Республика в ДНР из-за обстрела ВСУ повреждены здания администрации, сельского дома культуры и школы, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, ранее в этот день сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Со стороны украинской армии было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.