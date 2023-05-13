Реклама
Прямой эфир
Мир
На улице Нью-Йорка появился призыв остановить Украину
Мир
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Мир
Зеленский заявил о принятии решений по защите неба Украины
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра
Мир
Украинский генерал признал существенные преимущества армии РФ перед ВСУ
Происшествия
В Донецке после обстрела ВСУ погибла мама с четырехлетним ребенком
Мир
В граничащем с Россией районе Литвы разбился легкомоторный самолет
Спорт
«Зениту» вручили трофей РПЛ и золотые медали чемпионата России
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о повреждении банка и администрации при обстреле ВСУ
Происшествия
В поезде Москва – Нижний Новгород мужчина выстрелил в пассажира
Спорт
Европейский союз дзюдо поддержал решение IJF о допуске россиян к соревнованиям
Происшествия
Двое детей погибли в результате ДТП с грузовиком в Калмыкии
Спорт
РФС назвал ошибочным решение Кукуяна засчитать гол «Зенита» в ворота «Спартака»
Сюжет:

Мэр Донецка сообщил о ранении подростка в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела Донецка ВСУ ранен подросток
0
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецке в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен подросток, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в субботу, 13 мая.

«В результате обстрела Петровского района по ул. Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет», — написал в своем Telegram-канале Кулемзин.

Тем временем в населенном пункте Республика в ДНР из-за обстрела ВСУ повреждены здания администрации, сельского дома культуры и школы, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

«Мы уже сами все «донецкие волки»
Спецрепортаж «Известий» с позиций «Пятнашки» в авдеевской промзоне

Так, ранее в этот день сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Со стороны украинской армии было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023