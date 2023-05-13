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В Волгограде трое подростков избили сделавшего им замечание мужчину

СК РФ: в Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении избивших мужчину киянкой подростков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело возбуждено в Волгограде в отношении трех подростков 14, 15 и 16 лет, которые избили 34-летного местного жителя, сделавшего им замечание после того, как несовершеннолетние совершили кражу в магазине. Об этом сообщает 13 мая следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, около 4 часов утра подозреваемые похитили из магазина на улице Вучетича продукты на сумму примерно 400 рублей. Один из подростков подошел к кассе, заранее зная, что оплачивать товар он не будет.

«После того как продавец сложила товары в пакет, 14-летний фигурант вырвал его и попытался убежать, однако пакет порвался. Понимая, что противоправные действия уже замечены, все трое выбежали на улицу, где у них произошел словесный конфликт с местным жителем», — указано на сайте регионального главка СК РФ.

Не желая слушать замечания мужчины, подозреваемые стали избивать его руками, ногами, а также резиновой киянкой. После этого они покинули место происшествия. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью. Он госпитализирован.

Подростки подозреваются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж группой лиц») и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц»).

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