В ГД призвали к разрыву дипотношений с Британией после ударов Storm Shadow по ЛНР

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет после нанесения ударов британскими ракетами Storm Shadow по территории РФ призвал разорвать дипломатические отношения с Великобританией.

По его словам, Британия, стала участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, и открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является врагом страны.

«Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношение, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы», — сказал «РИА Новости» Шеремет 13 мая.

Он также указал, что конфискованные активы следует направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от ударов британских ракет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, а на следующий день украинские боевики нанесли еще один удар по городу ракетами англо-французского производства Storm Shadow.

Наносивший удары самолет Су-24 и прикрывавший его МиГ-29 воздушных сил Украины после этого были сбиты истребителями России, сообщили 13 мая в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве при этом подтвердили, что при нанесении удара ВСУ использовали ракеты англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву 11 мая сообщили в минобороны Великобритании.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила отправку российской стороной ноту всем странам, в том числе США, из-за поставок вооружения Украине.

15 апреля Следственный комитет (СК) России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Киев оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.