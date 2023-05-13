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В ГД призвали к разрыву дипотношений с Британией после ударов Storm Shadow по ЛНР

Депутат Госдумы Шеремет выступил за разрыв дипотношений с Британией
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Фото: ТАСС/Владимир Иванов
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет после нанесения ударов британскими ракетами Storm Shadow по территории РФ призвал разорвать дипломатические отношения с Великобританией.

По его словам, Британия, стала участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, и открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является врагом страны.

«Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношение, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы», — сказал «РИА Новости» Шеремет 13 мая.

Он также указал, что конфискованные активы следует направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от ударов британских ракет.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, а на следующий день украинские боевики нанесли еще один удар по городу ракетами англо-французского производства Storm Shadow.

Наносивший удары самолет Су-24 и прикрывавший его МиГ-29 воздушных сил Украины после этого были сбиты истребителями России, сообщили 13 мая в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве при этом подтвердили, что при нанесении удара ВСУ использовали ракеты англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву 11 мая сообщили в минобороны Великобритании.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила отправку российской стороной ноту всем странам, в том числе США, из-за поставок вооружения Украине.

15 апреля Следственный комитет (СК) России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Киев оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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