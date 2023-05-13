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На улице Нью-Йорка появился призыв остановить Украину

Жители Нью-Йорка исправили рекламный плакат, призвав остановить Украину
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Фото: Twitter.com/Jeremy Loffredo
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На одном из столбов на улице Нью-Йорка кто-то из жителей города оторвал части рекламной листовки, которая призывала остановить Россию и вооружить Украину. Соответствующую фотографию разместил в своем Twitter 13 мая американский журналист Джереми Лоффредо.

Таким образом, надпись на плакате была изменена на «остановите Украину».

По словам журналиста, рекламный плакат испортили в шутку, пишет «Газета.Ru», однако его подписчики оценили ее по достоинству и признали удачной.

«Угощу выпивкой того, кто это сделал», — предложила читательница блога Кайла.

«Не все герои носят плащи», — оставил комментарий ведущий популярного ток-шоу в интернете Майк Криспи.

«Это сделал я. Можете перевести мне сколько-нибудь наличных», — пошутил подписчик под ником сэр Лайам Мерфи.

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Ранее 13 мая политолог Наталия Елисеева в беседе с «Известиями» прокомментировала сделанное накануне министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявление о том, что поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения в Россию можно приравнять к их участию в конфликте на Украине. При этом до этого министр сама же утверждала, что поставки ФРГ вооружения Киеву не делают Берлин участником конфликта.

Как отметила Елисеева, Бербок противоречит своей собственной логике. Политолог добавила, что лидерам западных стран становится всё труднее подбирать слова о ситуации вокруг украинского конфликта.

В этот же день глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия, имея в виду британские ракеты. Боррель уведомил, что суммарная помощь ЕС Украине составила уже €16 млрд. Также он заявил, что Украина перестанет существовать как независимое государство без военной помощи Запада. Кроме того, уменьшится безопасность самой Европы.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. После этого, 12 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью данных ракет англо-французского производства нанесли удар по Луганску. Также ими была использована одна американская ракета ADM–160B MALD.

Западные государства увеличили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля минувшего года в связи с обострением ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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