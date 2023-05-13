Неизвестные расстреляли мужчину на кладбище в Орехово-Зуеве

Неизвестные расстреляли мужчину на кладбище в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 13 мая.

«Неизвестная компания на кладбище в деревне Савостьяново расстреляла мужчину», — рассказал собеседник.

Мужчина получил множественные ранения в разные части тела.

Другие детали не приводятся. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 10 мая, в Ангарске несколько человек устроили конфликт со стрельбой в одном из баров города. Представители правоохранительных органов установили, что в ходе потасовки один из участников выстрелил из травматического пистолета. Информации о пострадавших не поступало.