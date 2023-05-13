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Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией

Замглавы партии Кылычдароглу: турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Россией
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Москвой и решать ряд проблем в двусторонних отношениях путем диалога. Об этом в интервью «РИА Новости» 13 мая заявил заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы.

«Мы являемся партией, считающей необходимой поддерживать хорошие отношения с Россией. Не только с РФ, но и со всеми соседями», — заявил Кылычдароглу.

По его словам, у турецкой стороны присутствует ряд проблем с Россией, но Анкара хочет решить их путем диалога и привести отношения к лучшей точке.

Он также отметил, что его команда намерена строить отношения с РФ на межгосударственном и межведомственном уровнях, как будет и с Японией, Китаем, США и Евросоюзом (ЕС). Кылычдароглу вместе с тем подчеркнул, что Турция открыта к сотрудничеству и готова продолжать всё необходимое для развития и процветания региона

«Можем увеличить товарооборот, туристический сектор для нас имеет высокую значимость. <...> Опять же, мы не относимся предвзято к отношениям с Россией», — указал кандидат в президенты.

Президентские и парламентские выборы пройдут в Турции в воскресенье, 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. За высший государственный пост поборются действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Кылычдароглу.

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Накануне Эрдоган назвал недопустимыми нападки турецкой оппозиции на Россию, а также пристыдил Кылычдароглу за заявления о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию в республике. Поскольку, по его словам, отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.

12 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения лидера турецкой оппозиции во вмешательстве в президентские выборы. Россия дорожит отношениями с Турцией, так как Анкара до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных проблем, отметил тогда представитель Кремля.

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