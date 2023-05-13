В Новой Ладоге состоялся традиционный фестиваль «Корюшка идет»

В Новой Ладоге — традиционный фестиваль «Корюшка идет». Гастрономический праздник радует посетителей уже в пятый раз. В этом году фестиваль собрал рекордные 25 тыс. гостей из разных регионов, передает телеканал «Известия». Свою продукцию представили свыше 20 предприятий Ленобласти. В рамках фестиваля в реку Волхов выпустили молодых особей сига.

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