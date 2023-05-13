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Прощание с Эдуардом Сагалаевым состоится в Москве 16 мая

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Церемония прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым состоится 16 мая в Москве. Об этом сообщили 13 мая представители семьи заслуженного журналиста России.

«Прощание состоится во вторник, 16 мая, в траурном зале Троекуровского кладбища в 11:00», — цитирует представителей семьи ТАСС.

О скоропостижной смерти Сагалаева сообщил ранее в субботу гендиректор АНО «Общественное телевидение России» (ОТР) Виталий Игнатенко. Сагалаев умер на 77-м году жизни.

Соболезнования родственникам и близким ушедшего из жизни выразил российский лидер Владимир Путин. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства направил им телеграмму.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал уход из жизни Сагалаева глубочайшей утратой для всей российской журналистики. В своем Telegram-канале Соловьев отметил, что с Сагалаевым ушла целая эпоха, поскольку он был одним из основателей современной тележурналистики в РФ.

Эдуард Сагалаев — журналист, один из основателей телеканала ТВ-6 (телеканал работал с 1993 по 2002 год), член Академии российского телевидения, заслуженный журналист РФ, лауреат Государственной премии СССР. Пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев занял в 1995 году.

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