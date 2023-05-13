Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра
Мир
Украинский генерал признал существенные преимущества армии РФ перед ВСУ
Происшествия
В Донецке после обстрела ВСУ погибла мама с четырехлетним ребенком
Общество
В ЛНР подтвердили применение ракет Storm Shadow при ударе по Луганску
Мир
В граничащем с Россией районе Литвы разбился легкомоторный самолет
Происшествия
В Москве при обрушении части здания погиб рабочий
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о повреждении банка и администрации при обстреле ВСУ
Общество
Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
Общество
Прощание с Эдуардом Сагалаевым состоится в Москве 16 мая
Спорт
Европейский союз дзюдо поддержал решение IJF о допуске россиян к соревнованиям
Мир
СМИ сообщили об аннулировании виз финнов, ездящих в РФ за бензином
Общество
В Санкт-Петербурге священника посадили под домашний арест за попытку похищения
Экономика
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Сюжет:

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра

СЦКК: за полчаса ВСУ выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра
0
Фото: представительство ДНР СЦКК
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм, о чем сообщили 12 мая в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в 15:55 зафиксирован обстрел по направлению населенного пункта Максимильяновка – Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. Затем удар произошел в 16:00 из населенного пункта Галицыновка по Донецку (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм.

«16:15 — населенный пункт Нетайлово – Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. 16:30 — населенный пункт Галицыновка – Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — указано в Telegram-канале представительства.

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

Ранее 13 мая сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

В этот же день стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района со стороны украинских боевиков было повреждено здание школы № 51. Также сообщалось о семи выпущенных ВСУ снарядах по территории города.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023