ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм, о чем сообщили 12 мая в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в 15:55 зафиксирован обстрел по направлению населенного пункта Максимильяновка – Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. Затем удар произошел в 16:00 из населенного пункта Галицыновка по Донецку (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм.

«16:15 — населенный пункт Нетайлово – Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. 16:30 — населенный пункт Галицыновка – Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — указано в Telegram-канале представительства.

Ранее 13 мая сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

В этот же день стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района со стороны украинских боевиков было повреждено здание школы № 51. Также сообщалось о семи выпущенных ВСУ снарядах по территории города.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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