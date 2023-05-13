СМИ сообщили об аннулировании виз финнов, ездящих в РФ за бензином
С четверга, 11 мая, визы граждан Финляндии, которые обычно ездят за покупками и бензином в Россию, начали аннулировать российские пограничники, сообщила газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, известно о нескольких десятках подобных случаев. Финнов не пропустили в погранпунктах Ваалимаа (со стороны РФ — Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное).
Отмечается, что у тех, кто имеет двойное гражданство, проблем не возникло.
30 сентября 2022 года Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.
При этом в октябре президент Финляндии Саули Ниинистё указал на важность сохранения и поддержания диалога с Россией, для того чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине.
Кроме того, в феврале Финляндия начала строительство забора на границе с РФ. По плану властей, ограждение должно охватить 10–20% рубежа с Россией.
Уже в апреле погранслужба Финляндии сообщила, что проект распространен и на территорию Лапландии. Отмечается, что первая часть работ по возведению забора будет завершена в июне.