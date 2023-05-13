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В ЛНР подтвердили применение ракет Storm Shadow при ударе по Луганску

СЦКК: ВСУ при обстреле Луганска применили ракеты Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD
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Фото: t.me/LIC_LPR
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Ракетный удар, который нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) по Луганску 12 мая, был осуществлен с помощью крылатых ракет Storm Shadow европейского производства и американской ракеты ADM–160B MALD. Об этом 13 мая сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По уточненной информации, 12 мая во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия противовоздушной (ПВО) обороны ADM–160B MALD (производства США)», — указано в Telegram-канале представительства.

Первоначально в представительстве заявляли, что ВСУ при ударе использовали украинский комплекс «Гром».

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Ранее 13 мая в Минобороны РФ сообщили, что самолет Су-24, наносивший удары по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины были сбиты истребительной авиацией ВКС России.

ВСУ выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, в День республики. Обстрелы продолжились и на следующий день.

На следующий день ВСУ нанесли еще один удар по Луганску ракетами англо-французского производства Storm Shadow, в городе прогремел взрыв. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что прилет случился в районе поселка Юбилейное.

В российском военном ведомстве также подтвердили, что при нанесении удара ВСУ использовались ракеты англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву 11 мая сообщили в минобороны Великобритании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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