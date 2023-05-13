Очевидцы рассказали о моменте крушения вертолета под Брянском
Очевидцы рассказали «Известиям» о моменте крушения вертолета в районе города Клинцы Брянской области 13 мая.
По их словам, сначала в небе раздались громкие хлопок, а затем они увидели, что вертолет охвачен огнем.
«Он начал раскалываться на три части: пропеллер, хвост и главная часть. Потом хлопок, много дыма — и всё», — рассказал подросток, наблюдавший за падением воздушного судна.
Ранее в этот день очевидцы запечатлели крушение загоревшегося вертолета.
Его обломки обнаружили позже, они повредили некоторые дома. Два человека, которые находились на борту вертолета, по информации СМИ, погибли. Среди населения погибших и серьезно пострадавших после крушения нет.
Предварительная причина падения вертолета — пожар двигателя.