В Москве трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна 7 этажа
Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже в жилом доме по улице Лазурная в Новой Москве. Как сообщила 13 мая столичная прокуратура, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в одно из медицинских учреждений.
«За жизнь трехлетнего мальчика борются врачи, он в тяжелом состоянии», — отмечено на сайте ведомства.
Известно, что на момент происшествия в квартире находился отец ребенка, который на короткое время оставил его без присмотра. Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Организована доследственная проверка.
По данным источника «Известий», следователи предварительно пришли к выводу, что ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая провалилась под его весом, из-за чего тот выпал из окна.
Ранее, 5 апреля, малолетний ребенок вылез из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже жилого дома на Рождественской улице в Москве. На место происшествия неравнодушные соседи вызвали правоохранителей. 30-летняя мать ребенка в момент случившегося находилась дома. Падение пятилетнего мальчика удалось предотвратить. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.