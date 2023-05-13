Карта спецоперации на Украине 13 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России на купянском направлении уничтожили до 170 боевиков, четыре автомобиля, а также САУ «Гвоздика» и «Акация». На краснолиманском направлении уничтожено до 75 военных ВСУ.

На донецком направлении уничтожено более 285 боевиков и наемников, два танка, три БМП, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходные гаубицы, а также гаубица Д-30.

На южнодонецком и запорожском направлениях ликвидировано 155 боевиков убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

В поселке Красное в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ, а также сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 18 беспилотников ВСУ и три снаряда РСЗО HIMARS.