В штате Небраска «охотники за штормами» заехали на автомобиле в центр смерча
В США «охотники за штормами» заглянули внутрь торнадо. Ученый Рид Тиммер и его команда перехватили мощный смерч в Спэлдинге, штат Небраска, передает телеканал «Известия». Для наблюдений исследователи использовали специальное транспортное средство под названием «Доминатор».
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