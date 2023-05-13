Депутат Чаплин заявил о праве россиян срывать яблоки с посаженных за забором деревьев

Если плодовые деревья растут за забором, то есть на земле муниципалитета или общего пользования, то они не считаются собственностью дачников, следовательно, по закону срывать плоды с них могут все желающие. Это разъяснил 13 мая депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что земля за забором загородного дома уже не принадлежит собственнику этой дачи. И нередки ситуации, когда владельцы участков «высаживают яблоню за забором, а потом обижаются», что соседи срывают их урожай, пишет «РИА Новости».

«Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля», — цитирует Чаплина «Газета.Ru».

Он также добавил, что в законе прописано и правило, что собственники жилых и садовых домов обязаны следить за прилегающей к забору территорией. К примеру, наводить порядок на этом участке, следить, чтобы на нем не вырастал борщевик. Также дачники по закону могут заставить соседей спилить дерево, если оно затеняет их участок.

Ранее, 8 мая, эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали «Известиям», как правильно жарить на даче шашлыки. Так, разводить огонь запрещается менее чем за 15 м до любого строения. А жарить шашлык на мангале можно не менее чем в 5 м от построек.

Также специалисты отметили, что сжигание мусора открытым способом разрешено в огороженной яме глубиной не менее 30 см, а закрытым способом — на расстоянии не менее 7,5 м до построек. Собственник дачи должен иметь средства пожаротушения.