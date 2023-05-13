Удар ВСУ по Луганску ракетами Storm Shadow. Главное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 13 мая, нанесли удар по Луганску ракетами англо-французского производства Storm Shadow. Хроника событий — в материале «Известий».

Обстрел Луганска 13 мая — что происходит

Взрыв прогремел в субботу утром в спальном районе поселка Юбилейное в Артемовском районе Луганска. Очевидцы сообщили, что в результате прилета в некоторых домах осколками были выбиты стекла в окнах. Информацию о прилете подтвердил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Обстрел Луганска 13 мая — есть пострадавшие

В результате удара среди гражданского населения есть пострадавшие. Двое мирных жителей были госпитализированы, о чем заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, в свою очередь, сообщил, что в результате удара был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Обстрел Луганска 13 мая — ВСУ применили ракеты Storm Shadow

После обстрела в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили, что Киев применил при ударе по городу ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Об их передаче украинской стороне 11 мая заявили в минобороны Великобритании.

В СЦКК отметили, что при обстреле украинские боевики также применили ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США.

Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал последствия украинской атаки. На видеокадрах видны осколки ракеты, которые разлетелись на десятки и даже сотни метров от места взрыва.

В результате обстрела оказались повреждены дома и автомобили местных жителей.

Обстрел Луганска 13 мая — второй удар ВСУ по городу за сутки

Это уже второй менее чем за сутки удар украинских боевиков по Луганску. Накануне, 12 мая, ВСУ также обстреляли город. В результате пострадали шестеро детей, ранения также получил депутат Государственной думы России Виктор Водолацкий.