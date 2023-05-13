На Украине заявили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за сутки

За минувшие сутки на Украине было повреждено 175 объектов инфраструктуры. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил портал Military Media Center в Telegram-канале.

«По предоставленной митуационным центром министерства обороны Украины информации, <...> подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах во Львовской и Хмельницкой областях Украины. Тогда была объявлена воздушная тревога. Также стало известно о взрывах в Киевской области. По данным городской военной администрации, в регионе работала система ПВО. Кроме того, сообщалось о взрывах в Николаеве. В Николаевской области также была объявлена воздушная тревога.

Позднее в этот день в Хмельницкой области произошел пожар объекта критической инфраструктуры. Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин сообщил о повреждении административных зданий и промышленных объектов. Также в министерстве энергетики Украины уточнили, что в области удар пришелся на здание энергетического объекта, в нескольких регионах частично отключено электричество.

Минобороны РФ пока не прокомментировало эти заявления Киева.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.