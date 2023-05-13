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Зеленский прибыл в Рим

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Фото: соцсети
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Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в римский аэропорт Чампино, пишет газета Corriere della Sera, его встречает вице-премьер и глава итальянского министерства иностранных дел Антонио Таяни.

«Италия приветствует президента Украины Владимира Зеленского», — написал Таяни в своем Twitter.

Зеленский отправится в президентский Квиринальский дворец на встречу с главой государства Серджо Маттареллой. Источники в Квиринальском дворце сообщали, что визит Зеленского не считается государственным. Далее планируется встреча Зеленского с премьер-министром Джорджей Мелони, с ней, вероятнее всего, будет обсуждаться вопрос поставок вооружений.

Агентство ANSA со ссылкой на источники 12 мая сообщило, что папа римский Франциск 13 мая может встретиться с Зеленским в Ватикане.

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Днем ранее сообщалось о закрытии воздушного пространства над Римом в связи с визитом Зеленского. Также перекрыт исторический центр столицы Италии. Контроль за безопасностью осуществляют вертолеты государственной полиции. Усилены проверки на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на набережных вдоль реки Тибр.

Депутат Государственной думы Олег Савченко 12 мая выразил надежду, что папа римский Франциск сможет убедить Зеленского в бессмысленности противостояния с РФ. Савченко обратил внимание на то, что едва ли украинский президент, как человек, не принимающий самостоятельных решений, сможет «ответственно поддерживать беседу и принимать какие-то собственные решения».

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин 10 мая заявил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии». В материале напоминается, что в конце апреля папа Франциск объявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.

26 апреля Таяни на конференции в Риме, посвященной вопросам восстановления Украины, заявил об оказании Италией помощи украинской стороне в размере порядка €1,5 млрд. Итальянский министр иностранных дел подчеркнул, что Италия желает играть ведущую роль в восстановлении Украины. Основные сферы, куда Рим собирается направить свои силы, как сказал Таяни, — это украинские инфраструктура и финансы.

17 апреля Маттарелла заверил, что Рим будет оказывать военную помощь Украине, пока в этом есть необходимость.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

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