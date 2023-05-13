Компания Tesla отзывает на профилактику более 1 млн автомобилей в Китае

Tesla обновит программное обеспечение более чем миллиона автомобилей в Китае. На профилактику отзывают три модели электрокаров, выпущенных с начала 2019 по апрель 2023 года, передает телеканал «Известия». Обновления усовершенствуют работу тормозной системы и снизят риск столкновений. В то же время в США на Tesla подали в суд из-за влияния обновления ПО на батареи электромобилей. Автовладельцы заметили, что после очередного обновления у авто снизилась дальность пробега и отказывают аккумуляторы.

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