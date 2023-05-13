Минэнерго сообщило о повреждении энергообъекта в Хмельницкой области

В Хмельницкой области на Украине повреждено здание энергетического объекта, в нескольких регионах частично отключено электричество. Об этом в субботу, 13 мая, рассказали в министерстве энергетики Украины.

«Из-за ночного массированного обстрела повреждено здание энергетического объекта в Хмельницкой области, в шести областях часть потребителей остается без света», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным министерства, в шести прифронтовых и приграничных областях часть потребителей остается без света из-за повреждений в результате обстрелов. «Это абоненты в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что в Хмельницкой области произошел пожар объекта критической инфраструктуры. Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин сообщил о повреждении административных зданий и промышленных объектов. В регионе прозвучали взрывы.

Кроме того, взрывы были слышны в Киевской области, там работала система ПВО. Стало известно о взрывах в Николаеве, в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Официального комментария Минобороны РФ по ситуации пока не было.

В ночь на 13 мая сирены звучали в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской областях и в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинских войск.

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