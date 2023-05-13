В Челябинске автомобиль влетел в остановку после ДТП

Два автомобиля столкнулись в Челябинске 13 мая, один из них после ДТП въехал в остановку общественного транспорта. По данным ГИБДД по городу, пострадали четыре человека.

«Столкнулись автомобили Volkswagen и Volvo», — говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, авария произошла в 10:10 (08:10 мск) возле дома № 22/7 по улице Марченко.

«По предварительным данным, пострадали оба водителя 1992 и 1984 годов рождения и два пешехода — женщины 1975 и 1980 годов рождения», — сообщает ГИБДД по Челябинску.

Еще одно ДТП произошло в Челябинске в ночь на 13 мая. Mercedes на полном ходу влетел в подземный переход. Пострадали 25-летний водитель иномарки, а также его 23- и 20-летний пассажиры.