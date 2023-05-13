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Mercedes въехал в подземный переход в Челябинске

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Фото: камеры видеонаблюдения
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Mercedes на полной скорости влетел в подземный переход в Челябинске. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения в ночь на 13 мая.

На кадрах видно, как автомобиль влетает в створ подземного перехода. От удара переднюю часть авто расплющило.

В ГИБДД по Челябинску рассказали, что в результате ДТП пострадали 25-летний водитель иномарки, а также его 23- и 20-летний пассажиры. По факту происшествия организована проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Днем 11 мая в Петрозаводске (Карелия) легковая иномарка сбила семилетнюю девочку, перебегавшую дорогу. Водитель автомобиля Renault сбил первоклассницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы, пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

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