Mercedes въехал в подземный переход в Челябинске
Mercedes на полной скорости влетел в подземный переход в Челябинске. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения в ночь на 13 мая.
На кадрах видно, как автомобиль влетает в створ подземного перехода. От удара переднюю часть авто расплющило.
В ГИБДД по Челябинску рассказали, что в результате ДТП пострадали 25-летний водитель иномарки, а также его 23- и 20-летний пассажиры. По факту происшествия организована проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Днем 11 мая в Петрозаводске (Карелия) легковая иномарка сбила семилетнюю девочку, перебегавшую дорогу. Водитель автомобиля Renault сбил первоклассницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы, пострадавшей потребовалась медицинская помощь.