На серой ветке метро Москвы введут ограничения с 20 мая из-за ремонта

На станциях Московского метрополитена «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня будут введены ограничения в связи с ремонтом. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает столичный департамент транспорта.

«В выходные 20–21 мая и 27–28 мая будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая». Они станут временно конечными. <…> С 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с «Чеховской» и «Цветного бульвара». Станции продолжат работать. Переходите на них с соседних пересадочных «Тверской», «Пушкинской» и «Трубной», — говорится в Telegram-канале.

Москвичам рекомендовано планировать свои маршруты заранее.

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция «Потапово» на Сокольнической линии метро будет открыта в Новой Москве в конце 2024 года. Он отметил, что новой станцией будут пользоваться 94 тыс. жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутово, Воскресенского и города Щербинки. Метро будет находиться в пешей доступности у 37 тыс. человек.