Власти Хмельницкой области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

В Хмельницкой области в субботу, 13 мая, произошел пожар объекта критической инфраструктуры, рассказал мэр областного центра Александр Симчишин.

«Пожар продолжается», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, как подчеркнул градоначальник, повреждены административные здания и промышленные объекты.

Ранее в этот день в Хмельницкой области прозвучали взрывы.

Также взрывы были слышны в Киевской области. По данным городской военной администрации, в регионе работала система ПВО.

Помимо этого, стало известно о взрывах в Николаеве. В области также была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 13 мая сирены звучали в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля минувшего года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».