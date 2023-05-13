Американский экономист предложил сравнить Украину с Мексикой для понимания России

Американский экономист Джеффри Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой, чтобы лучше понять позицию и мотивы России в украинском конфликте. Свое мнение по данному вопросу он высказал в интервью Канадскому институту внешней политики.

Сакс предложил представить ситуацию, в которой КНР заключает военный союз с Мексикой, что, по его словам, не осталось бы без ответа со стороны Вашингтона.

«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что в США не будут говорить: «Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать всё, что захотят», — заявил он в беседе, опубликованной на YouTube-канале исследовательского учреждения 4 мая.

По словам экономиста, главным фактором, стоящим за конфликтом, является уверенность лидеров Североатлантического альянса в том, что они могут расширять территорию НАТО, приближаясь к иностранным границам, не столкнувшись при этом с последствиями.

Сакс напомнил, что США обещали не расширять альянс, но по факту уже в 1992 году началось обсуждение противоположных планов. При этом Украина стала потенциальным кандидатом на членство, что не могло понравиться Москве.

По словам эксперта, руководство Соединенных Штатов Америки часто лживо и скрытно при проведении своей политики, что усугубляет ситуацию. При этом Сакс указал на то, что, по его мнению, единственным способом положить конец конфликту являются переговоры и отказ НАТО от дальнейшего расширения.

«Если этого не сделать, спор может перерасти в ядерный конфликт или продлиться много лет», — отметил экономист.

Ранее, 10 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причиной начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине стал обман Запада о нерасширении военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ.

В конце апреля постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов также указывал на то, что целью спецоперации является противостояние угрозам безопасности, которые создает НАТО непосредственно у границ России, а также защита соотечественников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.