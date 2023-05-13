Джо Байден с ухмылкой смотрел за тем, как журналистов выгнали из Белого дома

Джо Байден с ухмылкой смотрел за тем, как журналистов выгнали из Белого дома

2023-05-13 08:50:40

2023-05-13 08:50:40

2023-05-13 08:50:40

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