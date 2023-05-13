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Рогов указал на рост террористической активности Киева в Запорожской области

Рогов: киевские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области
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Фото: РИА Новости
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Спецслужбы Украины усилили террористическую активность на территории Запорожской области, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в субботу, 13 мая.

«Киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области», — сообщил он «РИА Новости».

Украинские спецслужбы фактически развязали войну против мирного населения региона, ведя подрывную работу и пытаясь помешать налаживанию мирной жизни, заявил Рогов.

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Утром 12 мая в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Инцидент произошел в районе 6:50 на улице Шмидта. Устройство находилось в мусорном баке возле подъезда многоквартирного дома. Повреждения получили стоявшие рядом машины, кроме того, взрывной волной выбило стекла в ближайшем доме. И.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области получил травмы, сейчас он в больнице, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом, рассказали в Следственном комитете России.

Несколько районов Мелитополя были обесточены после взрыва, а точнее, Микрорайон, Ханда и Красная горка.

27 апреля СВУ сработало у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе. В здании были разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения. Пострадавших не было.

Позже, примерно в 5:15, в Мелитополе возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова сработало еще одно СВУ. В результате погиб на месте заместитель начальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району, еще один сотрудник полиции пострадал.

22 апреля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сказал, что диверсионная группа с Украины организовала взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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