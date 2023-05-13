Ребенок получил химический ожог на детской площадке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ребенок получил химический ожог третьей степени на детской площадке. Как выяснили «Известия» 13 мая, инцидент произошел на проспекте Энергетиков, 33.

Предварительно, неизвестный распространил по территории комплекса вещество, похожее на гранулы для прочистки труб. Оно было обнаружено на горке, качелях, перилах и по всему резиновому покрытию.

На данный момент все реагенты с детского комплекса уже смыты. Игровые элементы площадки опечатаны по распоряжению Следственного комитета России.

1 мая прокуратура Москвы сообщила о том, что девятилетний ребенок получил химический ожог языка и пищевода после того, как выпил сок из бутылки в одном из заведений на улице Солянка в центре столицы. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».