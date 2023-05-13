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В США расследуют взлом серверов минтранса с данными сотрудников
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В США расследуют взлом серверов минтранса с данными сотрудников

Минтранс США проводит расследование взлома серверов с личными данными 237 тыс. сотрудников
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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Неизвестные взломали сервера министерства транспорта США, на которых размещены персональные данные 237 тыс. нынешних и бывших работников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Предварительное исследование показало, что было произведено вмешательство в определенные административные системы, которые используются, в частности, для обработки информации о льготах для сотрудников.

По заявлению ведомства, хакерская атака не затронула системы транспортной безопасности. Тем не менее было решено приостановить доступ к ним до тех пор, пока не удастся выяснить все детали инцидента.

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Ранее, 6 мая, стало известно, что хакеры с помощью вируса-вымогателя атаковали несколько госслужб американского города Даллас. В результате была нарушена работа компьютерной системы 911, судебных служб и систем водоснабжения. Диспетчеры были вынуждены вручную записывать инструкции для полиции и служб скорой помощи вместо использования автоматизированной системы.

До этого, 14 апреля, немецкий оборонный концерн Rheinmetall, поставлявший оружие Киеву, стал объектом хакерской атаки. Прокуратура Кельна инициировала расследование по факту кибератаки.

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