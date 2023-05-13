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Журналистов выгнали из Белого дома под ухмылку Байдена

Журналистов выгнали из Белого дома под ухмылку Байдена

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден с ухмылкой смотрел за тем, как журналистов выгнали из Белого дома. Об этом 12 мая сообщил телеканал Fox News, опубликовав соответствующее видео.

Журналистов пустили в Овальный кабинет на двустороннюю встречу главы Белого дома с премьер-министром Испании Педро Санчесом, но сотрудники вытолкали репортеров из зала.

Байден молча наблюдал за тем, как журналисты пытались задать ему вопросы, связанные с миграционными беспорядками, разворачивающимися на южной границе США.

«Байден больше минуты сидел молча, ухмыляясь и даже посмеиваясь, прежде чем прессу вывели из зала», — сообщил Fox News.

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11 мая в США истек срок действия особых правил в отношении мигрантов, введенных при президентстве Дональда Трампа в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Речь идет о так называемом Разделе 42, который предполагал особые условия в вопросах депортации по причине борьбы с коронавирусом.

После этого американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам.

Теперь администрация Байдена ужесточает политику в отношении мигрантов. Для борьбы с потоком желающих попасть в США власти мобилизуют войска, на границу с Мексикой планируют направить 1,5 тыс. военных в дополнение к уже размещенным там 2,5 тыс. служащих Национальной гвардии.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумием ситуацию на границе Мексики и США после отмены нормы о депортации мигрантов.

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