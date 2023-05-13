Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал обстрел Луганска

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал ракетный удар по Луганску и украинское контрнаступление в своем Telegram-канале в субботу, 13 мая.

По его словам, взрывы в городе произошли одновременно, что указывает на совершение обстрела одним и тем же ракетным комплексом. Также он назвал преждевременными сообщения о том, что удар нанесли ракетами британского производства, подчеркнув, что серьезного урона от них не было.



Кроме того, Алаудинов прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что подразделения ЧВК «Вагнер» ежедневно продвигаются вперед.

«Да, на артемовском направлении противник в течение двух суток предпринимал попытки выдавить наши подразделения. Успеха противник не достиг. Наши бойцы отстояли свои позиции», — рассказал он.

Командир «Ахмата» добавил, что к возможному контрнаступлению ВСУ готовы как и сами российские военнослужащие на передовой, так и те, кто их поддерживает в тылу.

Ранее, 12 мая, Апты Алаудинов заявил, что Украине не смогут выделить необходимое количество оружия для изменения ситуации на линии боевого соприкосновения в свою пользу.



В тот же день он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут предпринять серьезных шагов имеющимися у них силами. Командир «Ахмата» отметил, что украинские боевики активизировались на артемовском направлении, однако встретили там достойный отпор. Он подчеркнул, что Россия — слишком мощная держава, чтобы ее могли поколебать какие-то силы именно в таком формате.



Днем ранее в Минобороны РФ отметили, что штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжают операцию по освобождению западной части Артемовска (украинское название — Бахмут).

Военный эксперт Василий Дандыкин также в этот день заявил «Известиям», что ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске, у них снижается эффективность боевых действий и боевой потенциал. При этом Украина при наступлении понесет потери в разы больше, нежели в обороне, добавил он.

Как отметил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, поражение в возможном контрнаступлении ВСУ в Запорожской области плохо закончится для украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, итоги контрнаступления повлияют на судьбу Зеленского, «крайне велики ставки».

Накануне американские СМИ признали, что российские крылатые ракеты Х-22, которыми был нанесен удар по Киеву, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны. Авторы статьи считают, что эти крылатые ракеты играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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