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Бастрыкин поручил доложить по делу об убийстве ребенка в Москве

Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить по делу об убийстве ребенка в Москве
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования убийства четырехлетнего мальчика на западе Москвы, сообщили 13 мая в Telegram-канале ведомства.

«В производстве следственных органов ГСУ СК России по г. Москве находится уголовное дело, возбужденное по п. «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»). Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СК РФ.

Женщина, подозреваемая в преступлении, находится под стражей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в ведомстве.

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Ранее, 11 мая, источник «Известий» сообщил о том, что в столице в квартире на Рублевском шоссе обнаружено тело четырехлетнего мальчика. В убийстве, предварительно, заподозрили мать ребенка 1981 года рождения. Как уточнили в столичном ГСУ СК, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Женщину задержали. Подозреваемой назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в отношении матери убитого мальчика формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

В столичной прокуратуре также сообщили, что после совершения преступления женщина сфотографировала тело ребенка. Фото обнаружили в ее мобильном телефоне.

Как сообщил источник «Известий» 12 мая, женщина пошла на убийство сына из-за голосов в голове, приказавших ей совершить преступление. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и могла совершить убийство на фоне прогрессирующей шизофрении, добавил он.

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