СЦКК ЛНР заявил о ранении депутата Госдумы Водолацкого при обстреле Луганска

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий пострадал во время обстрела Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 12 мая, сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сам Водолацкий уточнил, что в тот момент он возвращался с позиций 6-й гвардейской казачьей бригады имени Платова в сопровождении военного корреспондента Евгения Лисицына.

«Мы оказались первыми возле горящих строений, обрушенных зданий. И в это время услышали крики людей», — поделился чиновник.

До прибытия на место происшествия бригад МЧС Водолацкий, Лисицын и присоединившийся к ним председатель правительства ЛНР Сергей Козлов оказывали посильную помощь раненым. Пока мужчины спасали пострадавших, произошло обрушение кирпичной кладки в ближайшем здании. В результате парламентарий получил травмы лица, рук и ног, однако заверил, что это не критично.

В эфире телеканала «Луганск 24» Водолацкий назвал ракетный удар по мирному городу крайне подлым поступком со стороны ВСУ.

Помимо депутата, в результате прилета были ранены шестеро детей. Как заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, двое из них находятся в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь. Также Пасечник добавил, что удар по Луганску — это очередная попытка киевского режима запугать гражданское население.

Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отмечал, что, предположительно, атака со стороны ВСУ была совершена со стороны населенного пункта Часов Яр. Кроме того, он не согласился с заявлениями об использовании неприятелем американских РСЗО HIMARS или британских крылатых ракет.

Представительство республики в СЦКК выдвинуло другую версию — о применении снарядов оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

ВСУ запустили две ракеты в направлении Луганска вечером 12 мая, в День Республики. На распространившихся в Сети кадрах можно увидеть столбы черного дыма рядом с местом удара. В результате были разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий Poly-Pack и «Милам», а также выбиты стекла в шести жилых домах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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