Пять человек пострадали в результате ДТП в Японии

Пять человек пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что машина сбила стеллажи, стоящие перед входом в здание, а затем врезалась в супермаркет. ДТП произошло утром около 9:30 по местному времени.

Одна из женщин получила серьезные переломы. Она и водитель автомобиля госпитализированы.

Накануне в результате массового ДТП в Турции семь человек погибли, столько же получили травмы. Не менее девяти автомобилей столкнулись в районе Позанты в провинции Адана.