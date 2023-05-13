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Пять человек пострадали в результате ДТП в Японии

NHK: в Японии в результате въезда автомобиля в супермаркет пострадали пять человек
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Фото: NHK
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Пять человек пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что машина сбила стеллажи, стоящие перед входом в здание, а затем врезалась в супермаркет. ДТП произошло утром около 9:30 по местному времени.

Одна из женщин получила серьезные переломы. Она и водитель автомобиля госпитализированы.

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Накануне в результате массового ДТП в Турции семь человек погибли, столько же получили травмы. Не менее девяти автомобилей столкнулись в районе Позанты в провинции Адана.

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