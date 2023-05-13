Украинские боевики выпустили 11 снарядов по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 13 мая продолжили обстреливать Донецк. Об этом сообщили 13 мая в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Так, в 6:05 украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району города. Еще через полчаса атаке подвергся Куйбышевский район Донецка, по нему выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ атаковали Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибра 155 мм.
Таким образом, с начала суток боевики ВСУ выпустили 18 снарядов по территории города.
Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе города на мине типа «Лепесток» подорвалась местная жительница.
Кроме того, стало известно, что в Донецке около 70 школ обстреливались ВСУ до пяти раз подряд.
Утром 12 мая украинские боевики также обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка.
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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