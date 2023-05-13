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«Ъ» узнал о двукратном росте продаж туров на лето по всем направлениям

«Ъ»: Жители России готовы добираться за границу любыми рейсами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Продажи организованных туров на лето выросли в два раза, несмотря на рост средней стоимости поездки на 30% по России и заграницу. Об этом в субботу, 13 мая, сообщила газета «Коммерсантъ».

В материале указано, что перед началом лета в РФ наблюдается заметный рост продаж по всем туристическим направлениям. Эксперты рынка объяснили это низкой базой прошлого года, а также расширением полетных программ. Кроме того, вернулись некоторые старые направления.

«За год сформировались рейсы со стыковками, ориентированные именно на российских туристов, из-за чего Черногория без наличия прямой перевозки у нас оказалась десятой по востребованности на лето», — рассказала представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.

Средняя цена забронированного тура заграницу выросла на 31,4% до 208 400 рублей, а внутреннего — на 30,4% до 91 600 рублей.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предположила, что этим летом выездной турпоток будет сопоставим с показателями 2022 года либо снизится. Она объяснила это высокой стоимостью зарубежного отдыха.

При этом, несмотря на рост цен, у россиян по-прежнему популярна Турция. Поездка туда обойдется в среднем в 221 300 рублей. После нее на втором месте — Египет, где чек обойдется в 190 500 рублей. В тройке лидеров также оказались ОАЭ.

В статье отмечается, что доля России в продажах организованных поездок на это лето существенно упала по сравнению с прошлым годом — с 51% до 21%. Самыми востребованными городами на лето оказались Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа и Калининград, исходя из статистики гостиничных бронирований.

Дни наперечет: россияне сокращают сроки отдыха на курортах
Таким образом туристы приспосабливаются к росту цен, составившему 15–30%, уверены эксперты

Ранее, 12 мая, сервис для поиска работы и подбора сотрудников «Работа.ру» и сервис планирования путешествий по России Russpass провели исследование и узнали, сколько россиян планируют отправиться в путешествие мечты в 2023 году, куда они поедут в отпуск и по какому принципу выберут направление.

Согласно опросу, две трети россиян (66%) в этом году планируют воплотить мечту о путешествии по РФ. Большинство россиян хотели бы посетить Сочи, такой вариант отметил 41% респондентов. 38% участников опроса отправились бы в путешествие на Алтай, 37% — в Анапу, а 33% — в Санкт-Петербург. Почти каждый третий опрошенный (30%) хотел бы посетить Москву. По 17% участников опроса для ближайшего отпуска выбрали бы Байкал, Камчатку и Карелию.

2 мая Минэкономразвития РФ сообщил, что туристический поток по России в I квартале 2023 года увеличился на 19%. Отмечается, что почти на 20% увеличилось размещение в отелях по сравнению с I кварталом прошлого года.

В феврале в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что в первые два месяца 2023 года рост продаж туров по России на лето составил от 40 до 57%. Показатели текущего года туроператоры назвали беспрецедентными. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа, Кавказские Минеральные Воды, Геленджик, Санкт-Петербург и Туапсе.

10 апреля президент России Владимир Путин поручил направлять на развитие туризма взносы от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран. Глава государства также поручил правительству до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Севастополя и Крыма для сохранения их занятости и работоспособности. Отмечается, что поддержка будет осуществляться за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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