Реклама
Прямой эфир
Мир
Республиканцы призвали Байдена пройти проверку умственных способностей
Мир
В КНР спрогнозировали провал наступления ВСУ из-за его предсказуемости
Мир
В Испании настояли на участии Европы в украинском урегулировании
Мир
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Мир
МИД ЮАР вызвал посла США из-за обвинений страны в поставках оружия РФ
Мир
Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента демократическим путем
Происшествия
Украинские боевики выпустили семь снарядов по Донецку
Мир
МО Армении сообщило о погибшем военнослужащем после обстрела Азербайджана
Армия
В МО предупредили о рассылке фейковых электронных писем с повестками
Армия
Два солдата ВСУ добровольно сдались в плен армии России под Запорожьем
Происшествия
В Запорожской области обнаружили в схроне более 5 тыс. патронов и 20 гранат
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о подрыве мирной жительницы на мине «Лепесток»
Мир
СМИ сообщили о 33 пострадавших в результате поджога дома под Дюссельдорфом
Сюжет:

Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ

Блинкен и глава МИД Украины Кулеба по телефону обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили подготовку к контрнаступлению украинской армии, в том числе вклад в него партнеров Киева. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Обсудили текущую подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнеров может способствовать его успеху. Госсекретарь Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, подтвердив обязательство со стороны США призвать Россию к ответу и напомнив об обещании президента [США Джо] Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — проинформировали в американском дипведомстве.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

Ранее в этот день эксперты, опрошенные The New York Times, сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский в своем заявлении о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) откладывается, зашифровал тайное послание западным странам. Эксперты сочли, что планируемый контрудар ждет возможный провал. В свою очередь, бывший офицер ВСУ Тарас Чмута считает, что украинский лидер своим заявлением о переносе контрудара хотел дать США и Евросоюзу понять, что киевская противовоздушная оборона (ПВО) значительно ослаблена из-за ударов российских авиабомб.

11 мая Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. По его словам, бригады для наступления уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В этот же день Блинкен заявил, что Вашингтон готов поставить недостающее у ВСУ оружие для контрнаступления в случае соответствующего запроса со стороны Киева.

Накануне Кулеба обсудил с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой поставку оружия и предоставление Киеву истребителей F-16.

До этого, 2 мая, глава МИД Украины заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он отметил, что если бы у Киева уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023