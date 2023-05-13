Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили подготовку к контрнаступлению украинской армии, в том числе вклад в него партнеров Киева. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Обсудили текущую подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнеров может способствовать его успеху. Госсекретарь Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, подтвердив обязательство со стороны США призвать Россию к ответу и напомнив об обещании президента [США Джо] Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — проинформировали в американском дипведомстве.

Ранее в этот день эксперты, опрошенные The New York Times, сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский в своем заявлении о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) откладывается, зашифровал тайное послание западным странам. Эксперты сочли, что планируемый контрудар ждет возможный провал. В свою очередь, бывший офицер ВСУ Тарас Чмута считает, что украинский лидер своим заявлением о переносе контрудара хотел дать США и Евросоюзу понять, что киевская противовоздушная оборона (ПВО) значительно ослаблена из-за ударов российских авиабомб.

11 мая Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. По его словам, бригады для наступления уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В этот же день Блинкен заявил, что Вашингтон готов поставить недостающее у ВСУ оружие для контрнаступления в случае соответствующего запроса со стороны Киева.

Накануне Кулеба обсудил с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой поставку оружия и предоставление Киеву истребителей F-16.

До этого, 2 мая, глава МИД Украины заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он отметил, что если бы у Киева уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.