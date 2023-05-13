Взрывы прозвучали во Львовской и Хмельницкой областях Украины

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы. Об этом 13 мая сообщила военная администрация региона.

«Были слышны взрывы в области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что в области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах во Львовской области. Отмечается, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны РФ на данный момент не комментировали случившееся.

Также 13 мая сообщалось о взрывах в Киевской области. По анным городской военной администрации, в региона работала система ПВО.

Тогда же стало известно о взрывах в Николаеве. В области также была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в ночь на 13 мая сирены звучали в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.