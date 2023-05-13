Группировка «Днепр» уничтожила артиллерию ВСУ на херсонском направлении

Подразделения ВС РФ группировки войск «Днепр» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, в том числе гаубицу американского производства. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

«На херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских националистов в районе населенных пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка. Уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномета, гаубица Д-30, живая сила противника», — рассказал он.

Кроме того, офицер заявил, что в районах населенных пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань были подавлены три разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Ранее, 12 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на купянском направлении. Помимо этого, уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе города Запорожье.

В тот же день начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что артиллерийские расчеты сорвали три попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.



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