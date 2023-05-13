Швед зарезал мать бывшей одноклассницы из-за подозрений в шпионаже

Житель шведского города Эребру напал с ножом на двух женщин, заподозрив в одной из них российского агента. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Инцидент произошел еще в феврале, но огласку получил только сейчас. По имеющимся данным, злоумышленник ворвался в квартиру бывшей одноклассницы. Он нанес множественные ножевые ранения девушке и ее матери, последняя скончалась от полученных травм. На месте преступления мужчина оставил записку, в которой говорилось «Она была российским агентом. Слава Украине».

В ходе допроса нападавший заявил, что школьная знакомая, будучи агентом РФ, следила за ним. По словам мужчины, он просто хотел поговорить с бывшей одноклассницей и убедить оставить его в покое, однако ее мать бросилась на него с ножом. Обвиняемый подчеркнул, что действовал в рамках самообороны, а потому не должен понести уголовное наказание.

Прокурор Андерс Перссон не счел данную версию убедительной за отсутствием доказательств. Он также отметил явную психическую нестабильность молодого человека, которому вменяют убийство и покушение.

Ранее, 16 апреля, стало известно, что в Польше мужчина напал с ножом на украинок — двух взрослых женщин и 14-летнюю девочку. Преступление произошло в одной из квартир на улице Струга в Легнице. Одна из женщин — мать 14-летней девочки — погибла на месте, подросток сейчас лежит в больнице в тяжелом состоянии, ей провели операцию.